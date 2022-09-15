Американская Adobe объявила о покупке сервиса Figma за $20 млрд

Cоздающая программное обеспечение (ПО) американская компания Adobe купит графический онлайн-редактор интерфейсов Figma за $20 млрд деньгами и акциями. О заключении окончательного соглашения по сделке сообщила на своем сайте пресс-служба Adobe.

Глава Adobe Шантану Нарайен назвал сделку «трансформационной».

«Благодаря широкому ассортименту продукции Adobe и Figma совместная компания <...> объединит возможности для мозгового штурма, совместного использования (сервисов), творчества и коллаборации», — сказали в компании.

Сервис Figma для разработки интерфейсов с возможностью совместной работы онлайн создали в 2012 году Эван Уоллес и Дилан Филд. Известно, что Филд после покупки стартапа продолжит руководить командой Figma в составе Adobe.

Adobe — созданный в 1982 году разработчик ПО, среди которого, в том числе фоторедактор Adobe Photoshop и графический редактор Adobe Illustrator. Также Adobe владеет правами на форматы PDF и TTF.

В начале марта генеральный директор Adobe Шантану Нарайен заявил, что компания прекращает все новые продажи продуктов и услуг в России.