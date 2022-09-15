«Газпром» предупредил Европу, что ей не хватит одних запасов газа в хранилищах

В «Газпроме» заявили, что даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в крупных странах Европы не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода, передает пресс-служба компании.

В организации со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe указали, что на 13 сентября запасы голубого топлива в европейских ПХГ восполнены на 58,4 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности подземных хранилищ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям необходимо закачать еще 14 млрд куб. м газа.

В «Газпроме» привели в пример Германию. Так, текущий уровень заполненности ПХГ в этой стране составляет 89%, объем активного газа (речь идет о голубом топливе, которое будет использоваться) — 19,3 млрд куб. м. В «Газпроме» также обратили внимание, что в ФРГ с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года потребление газа достигло 57 млрд куб. м, то есть в среднем — 9,5 млрд куб. м в месяц.

«Объем запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — отметили в компании.

Ранее газета The Financial Times писала, что американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на заявления руководителей европейских энергетических компаний сообщало, что дефицит газа и его высокая стоимость в Европе сохранится, по крайней мере, до 2025 года.