Власти Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров

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Ilya Naymushin/Reuters

Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны», — говорится в официальном заявлении правительства республики.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уровень потребления газа в стране придется снизить, даже при условии, если «Газпром» все-таки продолжит поставлять топливо.

12 сентября бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что президент страны Майя Санду и ее партия «Действие и солидарность» не выполнили свое обещание о скором наступлении в республике «хороших времен». По его словам, ситуация в стране критическая — худшая за последние 20 лет.

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