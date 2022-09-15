Новак: экспорт газа из России в ЕС снизится на 50 млрд кубометров в 2022 году

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки российского газа в Евросоюз в 2022 году сократятся на 50 млрд кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 млрд кубических метров», — сказал он.

Как отметил Новак, Москва ожидает, что с приходом зимы политики в Европе займут разумную позицию по устанавливаемым на фоне спецоперации ограничениям.

По словам вице-премьера, они должны думать не о вмешательстве в рыночные процессы, а о местных жителях.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе поднялись на 12% и превысили $2500 за тысячу кубометров.

До этого президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании Скупщины (парламента) заявил, что его страна и Европа в целом столкнутся с самой тяжелой зимой с 1945 года.