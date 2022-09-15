«Газпром»: запуск «Северного потока-2» мог бы решить проблемы с энергией в ЕС

Заместитель председателя правления компании «Газпром» Олег Аксютин заявил, что запуск газопровода «Северный поток-2» мог бы решить проблему газа в Евросоюзе. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Решить проблему балансировки газового рынка Европы мог бы запуск «Северного потока-2», но мы видим, что это очевидное решение вызывает сопротивление европейских политиков», — сказал он.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал условие, при котором прокачка газа по «Северному потоку» возобновится.

По словам министра, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.

Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь шла об утечке масла с примесью герметизирующего состава. В «Газпроме» при этом сказали, что работы выполняли вместе с представителями компании Siemens.