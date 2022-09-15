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Bloomberg: экономический ущерб от наводнений в Пакистане может достичь $30 млрд

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NASA

В конце первой половины сентября в Пакистане произошли еще несколько наводнений в ряде регионов страны. Ущерб от бедствия может составить $30 млрд, сообщает Bloomberg.

«Наводнения в Пакистане уже унесли жизни 1486 человек и затронули в общей сложности 33 миллиона граждан. Миллионы домов были разрушены, а ущерб может вырасти до 30 миллиардов долларов», — говорится в материале.

Властям азиатской страны не добавляют оптимизма и прогнозы сильных дождей в Мадхья-Прадеше, штате в соседней Индии. Ненастье может поднять уровень воды в некоторых реках в Пакистане и вызвать новые наводнения уже к субботе 17 сентября.

«Более трети южноазиатской страны, которая и так уже страдает от сокращения валютных резервов и самой высокой инфляции за последние десятилетия, находится под водой. Повреждено более 70% посевов риса в провинции Синд», — утверждает Bloomberg.

Все эти факторы могут привести экономику Пакистана к дефолту. Власти страны уже получили финансовую помощь от Международного валютного фонда в размере $1,16 млрд для предотвращения негативных последствий от масштабных наводнений.

28 августа аналитики Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями представили данные, согласно которым число жертв наводнений в стране превысило тысячу человек. Кроме того, еще 1527 граждан получили ранения.

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