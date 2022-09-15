«Ведомости»: Минфин предложил ведомствам урезать утвержденные расходы на 10% в следующем году

Минфин рекомендовал снизить на 10% расходы российских министерств по незащищенным статьям бюджета. Это предложение было продиктовано ростом общих затрат ведомств, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку пока формируется, параметры еще не утверждены <....> он будет учитывать все расходы на обозначенные задачи президента, а также на нормативные обязательства, например оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетам регионов», — заявил представитель Минфина.

При этом, по данным источников газеты, секвестр по защищенным бюджетным статьям (пенсиям, медицине, соцвыплатам) в правительстве не планируется. О сокращении финансирования гособоронзаказа в 2023 году речь также не идет.

Провести аналогичное урезание незащищенных расходов бюджета Минфин предлагал и в 2020 году. Тогда предлагалось отказаться от индексации зарплат чиновников и сократить ассигнования на госпрограмму вооружений.

12 сентября РБК со ссылкой на расчеты Министерства финансов России сообщил, что доходы федерального бюджета в августе 2022 года снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го. В июле падение составило 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Таким образом доходы федерального бюджета снизились второй месяц подряд.