Kyodo: Япония может ввести особый режим экономии энергии этой зимой

Правительство Японии может ввести зимой особый режим экономии энергии из-за угрозы нехватки топлива и ситуации с работой электростанций. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, один из вариантов экономии предусматривает лимиты использования энергии для частных компаний в каждом конкретном регионе.

Сообщается, что этой зимой выработка электроэнергии будет минимум на 3% превышать потребности. При таком варианте развития событий правительство может призвать граждан и частный бизнес максимально экономить электроэнергию.

Согласно данным министерства финансов страны, в августе расходы Японии на ввозимую нефть превысили на 90,3% аналогичные показатели прошлого года. Цены на сжиженный природный газ выросли более чем на 140%.

Ранее сообщалось, что Япония в августе нарастила объем импорта сжиженного природного газа из России на 211,2% по сравнению с 2021 годом.