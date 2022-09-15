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FT: в США предупредили европейцев, что не смогут нарастить поставки сланцевого газа

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Czarek Sokolowski/AP

Американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Исполнительный директор компании по добыче нефти Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд также сообщил изданию, что экспорт сжиженного природного газа и нефти из США в Европу достиг максимальных объемов. Кроме того, предприниматели, инвестирующие в нефтегазовые компании США, не заинтересованы в увеличении объемов добычи сырья. Вместо этого они предпочитают работать по модели «меньше производства, больше прибыли».

Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявлял, что страна не сможет заменить российский газ, в котором нуждаются европейские страны.

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