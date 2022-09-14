Генсек ООН призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают из-за высоких цен на ископаемые виды топлива, написало агентство «Прайм».

«Я настоятельно рекомендую правительствам взимать налоги с этих исключительных доходов», — заявил глава международной организации.

Гутерриш назвал неприемлемой ситуацию, когда нефтегазовые компании получают высочайшую в истории прибыль, а люди по всему миру платят огромные деньги за электроэнергию и топливо.

Генсек ООН также добавил, что цель стабилизации энергетических рынков станет труднодостижимой, и он это осознает.

Ранее 14 сентября Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести временный «потолок» на прибыль энергетических компаний с низкой себестоимостью электрогенерации на фоне энергетического кризиса в Европе.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту новость словами «коммунисты и социалисты аплодируют стоя».

«Это уже не «зелёная» повестка, а красная. Осталось пролетариям всех стран объединиться, и можно Ленина будить», — сказала Захарова.