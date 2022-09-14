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Генсек ООН призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают из-за высоких цен на ископаемые виды топлива, написало агентство «Прайм».

«Я настоятельно рекомендую правительствам взимать налоги с этих исключительных доходов», — заявил глава международной организации.

Гутерриш назвал неприемлемой ситуацию, когда нефтегазовые компании получают высочайшую в истории прибыль, а люди по всему миру платят огромные деньги за электроэнергию и топливо.

Генсек ООН также добавил, что цель стабилизации энергетических рынков станет труднодостижимой, и он это осознает.

Ранее 14 сентября Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести временный «потолок» на прибыль энергетических компаний с низкой себестоимостью электрогенерации на фоне энергетического кризиса в Европе.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту новость словами «коммунисты и социалисты аплодируют стоя».

«Это уже не «зелёная» повестка, а красная. Осталось пролетариям всех стран объединиться, и можно Ленина будить», — сказала Захарова.

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