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В Финляндии конфисковали имущество россиян из санкционных списков на €189 млн

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Global Look Press

Власти Финляндии конфисковали у граждан России, которые находятся в санкционных списках Евросоюза (ЕС) и других стран Запада, имущество на сумму около €189 млн. Об этом сообщил телеканал MTV3 со ссылкой на информацию Бюро по взысканию долгов.

«Власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 млн евро», — сказано в сообщении.

Отмечается, что власти республики конфисковали такую собственность, как ценные бумаги, банковский вклады, промышленное сырье, транспортные средства, железнодорожные вагоны и объекты недвижимости.

Накануне премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Европарламенте в Страсбурге заявила, что санкции против России должны отразиться на повседневной жизни ее граждан. Премьер также выступила против того, чтобы российские туристы путешествовали по Европе.

До этого Марин сообщила, что республика сталкивается с беспрецедентным кризисом в сфере энергетики.

В мае Россия перестала поставлять газ в Финляндию из-за отказа компании Gasum Oy оплачивать топливо в рублях.

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