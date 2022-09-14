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АТОР: стоимость перелета в Таиланд снизится до 40% при возобновлении прямых рейсов

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Depositphotos

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что стоимость перелета из РФ в Таиланд снизится на 35-40%, если между странами возобновиться прямое авиасообщение. Ее слова передает ТАСС.

«Если откроют прямое авиасообщение с Таиландом, как уже «Аэрофлот» сказал, с Вьетнамом, это резко уронит стоимость билетов, на 35-40%», — сказала Ломидзе в кулуарах международного форума-выставки по туризму «Отдых».

При этом она отметила, что туры, вероятно, не подешевеют настолько, так как объем перевозки все равно будет дефицитным, поскольку «ставить чартеры» попросту будет не на чем.

«Но все равно это будет другая цена и, соответственно, другие количественные показатели», — заявила исполнительный директор АТОР.

Ломидзе также рассказала, что, по оценкам ассоциации, самыми популярными направлениями для зимнего отдыха могут стать Египет, Турция и ОАЭ — по остальным направления многомиллионный турпоток из России не ожидается, поскольку они являются более дорогими.

Ранее директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила, что в ближайшее время в России вновь откроется прямое авиасообщение с Кубой и Венесуэлой.

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