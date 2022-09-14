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Минтуризма Турции: расходы на проживание путешественников могут достичь рекордных $84 в сутки

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Суточный расход на проживание одного путешественника в Турции в 2022 году может достичь рекордных $84 в сутки. До конца декабря этот показатель планируют увеличить до $93, приводят слова министра культуры и туризма страны Мехмета Нури Эрсоя «РИА Новости».

«Цель — довести этот показатель до 93 долларов», — заявил чиновник.

Изначально планировалось, что страна примет в летний сезон до 42 млн отдыхающих, а также доведет доходы до $35 млрд. Однако, по словам министра, Турция не смогла выполнить задачи по наращиванию туристического потока в страну из-за международных санкций против России. В то же время увеличить приток гостей за последнее время помогла активная рекламная кампания.

«Благодаря рекламной кампании мы поставили цель превысить озвученные цифры и уже в августе обозначили новую планку — довести турпоток до 47 миллионов гостей и доходы — до 37 миллиардов долларов», — заключил Эрсой.

В конце августа 2022 года эксперты Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) представили данные, согласно которым стоимость проживания в номерах турецких отелей в июле увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Эти показатели достигли отметки €158. При этом рост цен на отдых в туристических районах Анталии, Бодрума, Стамбула привел к увеличению среднего уровня по стране.

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