«Интеррос» передаст до половины акций Росбанка в благотворительный фонд Потанина

Компания «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в благотворительный фонд предпринимателя. Об этом сообщается в Telegram-канале инвестиционной фирмы.

«Интеррос» начал процесс передачи в эндаумент благотворительного фонда Потанина до 50 процентов акций Росбанка. Таким образом целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 миллиардов рублей», — написал Потанин.

Эта сделка повысит финансовую устойчивость и долгосрочность благотворительных программ фонда. Его средства пойдут на поддержку инновационных образовательных, культурных и спортивных проектов, добавил бизнесмен. Кроме того, часть принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка пойдут на мотивационную программу для сотрудников финансовой организации.

«Компания «Интеррос» передает до 10 процентов принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников Росбанка. Программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат цифровые финансовые активы на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса», — заключил Потанин.

18 мая французская финансовая группа Societe Generale (SG) объявила о завершении сделки по продаже Росбанка и страхового бизнеса в России группе «Интеррос» Владимира Потанина. При этом в SG отметили, что российский банк останется привилегированным партнером финансовой группы.