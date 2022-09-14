Bloomberg: ЕК планирует рекомендовать сокращение финансирования Венгрии из-за коррупции

Европейская комиссия планирует рекомендовать сокращение финансирования администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана из-за опасений, касающихся коррупции в Венгрии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников ЕС.

По их словам, ЕК планирует выдвинуть свое предложение в воскресенье 18 сентября, после чего правительства стран ЕС должны будут принять окончательное решение в течение трех месяцев. Уточняется, что для вступления инициативы Еврокомиссии в силу потребуется квалифицированное большинство голосов стран-членов Евросоюза.

Ранее депутат Европейского парламента Радослав Сикорский высказал мнение, что перспектива приостановки права голоса Венгрии в Евросоюзе может оказаться вполне реальной, так как премьер-министр страны Виктор Орбан пошел на сближение с российским президентом Владимиром Путиным.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Украина, Молдавия, Грузия и Западные Балканы являются «будущим» Европейского союза. Она подчеркнула, что организация была бы неполной без этих стран.