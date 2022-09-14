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Аналитик Енин предрек возможный рост цен на жилье в России на 10% в 2023 году

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Новостройки в России в следующем году могут вырасти в цене на 5-10%, вторичный рынок жилья будет с похожей динамикой из-за ориентации продавцов на первичный рынок. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт по недвижимости аналитического управления банка «Открытие» Константин Енин.

«В 2023 году сохраняются предпосылки для роста цен на «первичку», но динамика доходов населения будет его сдерживать. В результате в следующем году новостройки могут подорожать в пределах 5-10%. Динамика цен на вторичном рынке окажется примерно такой же, поскольку продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок», — отметил Енин.

По его словам, сейчас нет какого-либо тренда на снижение цен. Кроме того, медианная стоимость жилья в России выросла на 16%, так как застройщики пытаются окупить затраты и получить прибыль.

Он добавил, что при отсутствии глобальных шоков рынок будет восстанавливаться из-за отложенного накопленного спроса, а также традиционного росту числа продаж под конец года.

В середине августа в исследовании на сайте «Мир квартир» сообщалось, что комнаты в коммунальных квартирах с начала 2022 года выросли на 10%, до 1,07 млн руб. Комнаты в коммунальных квартирах выросли в 61 из 70 крупнейших российских городов. Снижение же цены наблюдалось лишь в девяти из них.

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