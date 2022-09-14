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NI: потолок цен на российскую нефть может привести к войне на истощение РФ и Запада

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Charlie Riedel/AP

Попытки американцев и их союзников ограничить цены на российскую нефть могут привести к «войне на истощение» в экономической сфере между Россий и западными странами. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Автор подчеркивает, что если страны G7 смогут установить потолок цен на нефть из России, «то это может сохранять стоимость нефти относительно стабильной, ограничив доходы РФ».

«Остаются вопросы о том, может ли быть реализован этот план и в какой степени эффективным он будет», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что основной вопрос состоит в том, каким будет ответ России.

«Хоть здравый смысл и говорит в пользу того, что Российская Федерация будет следовать новым правилам, так как даже сниженные доходы все же предпочтительнее, чем их отсутствие, необязательно, что будет так», — отмечается в материале.

Обозреватель напоминает, что ранее Москва заявляла о готовности прекратить поставки нефти те государства, которые будут предпринимать попытки ввести указанный лимит.

По мнению автора статьи, если российская сторона не будет соблюдать ограничения на стоимость своей нефти, то это может привести к «войне на истощение между Москвой и Западом». Журналист подчеркивает, что если российские власти «решат до декабря прекратить экспорт в страны, которые соблюдают ограничения, нефтяные цены снова вырастут, что станет головной болью для президента США Джо Байдена перед приближающимися промежуточными выборами в Конгресс Соединенных Штатов».

В статье отмечается, что план США и их западных партнеров «трудно выполнить на практике».

«Нужно учитывать позицию слишком многих сторон, и, если и Группа семи, и Рф, и ОПЕК не захотят уступить, издержки будут значительными. Реализация данного плана может противоречить интересам Саудовской Аравии и других стран ОПЕК. Введение лимита цен представляет прямую угрозу возможности ОПЕК устанавливать стоимость нефти в мире», — указано в материале.

В публикации также говорится, что, вероятнее всего, для утверждения этого плана также потребуется поддержка со стороны Китая и Индии, подчеркнув, что представители этих стран не давали каких-либо обязательств относительно этого.

Ранее сообщалось, что если Европейский союз установит потолок цен на российский газ, то РФ в течение трех-пяти лет сможет перенаправить поставки газа из Европы в другие страны.

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