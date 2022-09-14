В Минэнерго РФ заявили о потере 5-6 млн б/с нефти в мире из-за санкций Запада

Первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что санкции и действия некоторых западных стран в последние 10 лет привели к потере потенциальной добычи нефти в 5-6 млн баррелей в сутки. Его слова в ходе выступления на Петербургском международном газовом форуме передает ТАСС.

Сорокин отметил, что потерянные объемы нефти могли бы легко помочь преодолеть нынешний энергетический кризис в мире.

«Я думаю, что все собравшиеся прекрасно понимают, что 5-6 млн баррелей добычи в сутки это то, что могло бы легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран», — сказал он.

По словам замминистра, Россия продолжает быть надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе в развивающиеся страны, для которых важна невысокая цена.

Сорокин также подчеркнул, что сейчас перед РФ стоит вызов создать собственные технологи, чтобы избавиться от необходимости использовать западное оборудование в энергетике.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что санкции Евросоюза против России могут нарушить транспортировку нефти в Дании.