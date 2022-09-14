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В МИД РФ рассказали, как западные страны могут реабилитироваться в глазах Москвы

МИД РФ: у Запада есть единственный способ реабилитироваться — опубликовать данные по зерну

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что западным странам следует опубликовать данные по распределению украинского зерна. По ее мнению, это их единственный способ реабилитироваться. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Единственный способ им себя реабилитировать... это точно также, как на сайте ООН, опубликовать таблицу выхода судна и доставки в соответствующий город — вот такую же таблицу, условно, вторичного распределения этого зерна, если, как они начали сейчас оправдываться, через страны Европейского союза им удобнее поставлять зерно в страны Азии и Африки, и они все-таки туда довозили», — отметила она.

Кроме того дипломат подчеркнула, что «на слово им верить нельзя — они врали и врут бесконечно».

Ранее Мария Захарова прокомментировала проект Киева о гарантиях безопасности, заявив, что многие вещи, включая помощь оружием и финансами, уже реализуются. По ее мнению, подписание документа окажется «страшной кабалой» для государств, которые решили гарантами безопасности Украины.

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