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Министр Италии Чинголани назвал возможный потолок цен на газ в районе 65% от котировок

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Bela Szandelszky/AP

Потолок цен на газ в Евросоюзе (ЕС) должен быть на уровне 60-65% от стоимости котировок на хабе TTF. Об этом пишет La Stampa, ссылаясь на выступление министра по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в эфире телеканала Rai.

«Ситуацию с ценами на газ в Европе можно облегчить, если установить предельную стоимость топлива во всем ЕС в размере 60-65 процентов котировок TTF или подключиться к сжиженному природному газу (СПГ)», — отметил Чинголани.

По его словам, сейчас оплата происходит согласно установленным котировкам на голландском хабе TTF. Причем этот рынок является постоянно меняющимся, неадекватным и крайне спекулятивным по сравнению с Brent или другими. При этом определяется не только стоимость газа, но и цены за электроэнергию. В итоге происходит оплата счетов за газ, отопление и электричество, которые не связаны с количеством.

Он добавил, что единственным выходом из ситуации может быть предельный уровень цен для всего ЕС, но без строгих ограничений. Кроме того, скоро выйдет указ о низкой цене на 2 млрд кубометров газа из Италии. Он будет выдаваться по контролируемой цене европейским компаниям по заранее согласованному списку.

13 сентября газета La Repubblica писала, что Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 млрд кубометров в год.

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