СМИ: власти хотят собирать по 100 млрд рублей в год за счет новых пошлин

Правительство РФ рассматривает инициативу Минфина о введении экспортных пошлин на все виды удобрений, с помощью которых предлагается собирать около 105 млрд руб. в год, при этом компании могут потерять до 12% экспортной выручки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, решение о введении данной меры практически принято и в настоящее время обсуждается конкретная ставка по пошлине. Расчеты курирует замминистра финансов Алексей Сазанов, отмечается в материале.

Вопрос о введении новых пошлин рассматривался на этой неделе на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщают источники издания в правительстве.

В Минфине, Минпромторге и Минсельхозе не прокомментировали «Ъ» эту информацию.

По словам собеседников издания, решение о введении вывозной пошлины будет оформлено на полгода как постановление правительства, для всех видов удобрений может быть установлена одна ставка. При этом источники издания считают, что реализовать это будет сложно из-за разницы в ценах поставок и котировок в разных странах.

В материале уточняется, что изначально правительство собиралось ввести экспортные пошлины в отношении металлургического сектора, однако эту идею отбросили из-за низкой рентабельности и санкций компаний этой сферы в 2022 году, из-за которых они ушли в минус.

Как напоминает издание, ввести экспортные пошлины на удобрения уже не раз предлагали, в том числе и в Минсельхозе, но обсуждения прекращались или заменялись другими мерами.

Ранее сообщалось, что Россия предложит продлить режим беспошлинного ввоза для товаров, чья стоимость не превышает €1 тыс. в рамках ЕАЭС.