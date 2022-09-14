В Молдавии испугались сокращения поставок российского газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица признала, что в стране опасаются двойного шока от сокращения поставок российского газа и высоких цен на голубое топливо.

«Даже если «Газпром» продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления», — отметила Гаврилица в интервью Bloomberg.

Она заявила, что на снижение энергопотребления придется пойти из-за очень высоких цен на газ, которые, по словам премьера, летом стали «аномальными».

Гаврилица добавила, что в Кишиневе не знают, как сильно подорожает газ зимой, и готовятся к различным исходам.

В Кишиневе пытаются найти альтернативу российскому газу из-за риска прекращения поставок, который связывается с затягиванием молдавской стороной аудита долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» — по контракту сторон он должен быть завершен к 1 октября 2022 года, но власти Молдавии уверяют, что сделать этого не успеют.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал о критической ситуации в республике из-за пятикратного удорожания газа.