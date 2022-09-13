Глава МВФ обсудила с Зеленским возможность программы комплексной помощи Киеву

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность предоставления Киеву программы комплексной экономической помощи, передает ТАСС заявление Георгиевой в ходе выступления на онлайн-семинаре в Центре за глобальное развитие.

«Мы обсудили более долгосрочное взаимодействие с Украиной и то, как мы можем работать над программой, которая могла бы более комплексно помочь Украине», — сказала она.

Ранее украинский лидер рассказал в социальных сетях о ходе переговоров с директором-распорядителем МВФ в которых они обсуждали сотрудничество по укреплению финансовой стабильности. Он поблагодарил фонд за выделенные $1,4 млрд дополнительной поддержки.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскритиковал отсутствие оперативности МВФ в продвижении нового пакета помощи стране.

В марте 2022 года исполнительный совет МВФ утвердил выделение Украине $1,4 млрд в рамках экстренной помощи Украине.