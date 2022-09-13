Bloomberg: власти Германии намерены выделить $68 млрд энергокомпаниям в виде кредитных гарантий

Власти Германии планируют предоставить энергетическим компаниям страны кредитные гарантии объемом $67,9 млрд. Средства намерены выделить из специального фонда, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«Государственный банк развития KfW будет контролировать механизм, и объем доступных кредитных гарантий составит около 67,9 млрд долларов», — говорится в материале.

Эта мера поможет стране справиться с последствиями энергетического кризиса и роста цен на энергоносители. В настоящее время немецкие компании вынуждены больше платить за сырье в связи с сокращением поставок российского природного газа и международных санкций против Москвы. Правительство канцлера Олафа Шольца намерено утвердить план по выделению денежных средств на очередном заседании кабинета министров в среду 14 сентября.

13 сентября глава Министерства финансов Германии Роберт Хабек допустил рецессию в стране к 2023 году. По его словам, это произойдет в случае, если не получится снизить темпы роста инфляции.