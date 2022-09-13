ООН: мир рискует столкнуться с нехваткой продовольствия в 2023 году

В следующем году перед мировым сообществом встанет проблема нехватки продовольствия. Продуктов питания может не хватить для того, чтобы прокормить все население планеты, приводит слова регионального директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер телеканал NHK.

«В этом году проблема заключалась в невозможности купить продукты питания из-за роста цен на сельскохозяйственную продукцию, но в следующем году мы можем оказаться в ситуации, когда не хватит продовольствия, чтобы прокормить все население планеты», — заявила Флейшер.

Среди ключевых причин возможного дефицита продуктов питания в мире в 2023 году она назвала снижение объемов экспорта российских удобрений из-за международных санкций и высокие риски экстремальных погодных условий в азиатских странах. По ее словам, продовольственная угроза станет одной из важнейших проблем в следующем году.

12 сентября региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер заявила, что розничные цены на продукты питания в мире продолжают оставаться высокими. Это происходит вопреки зерновой сделки, которая должна была привести к снятию ограничений на поставку российских продуктов и удобрений на экспорт, а также вывозу зерна из портов Украины.