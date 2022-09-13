Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предсказал крупнейший крах в мировой истории

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки предсказал крупнейший в истории крах мирового экономического рынка. Он призвал заранее переводить активы в криптовалюту, сообщает Business Insider.

«Я предсказываю, что грядет крупнейший крах в мировой истории», — написал автор своим поклонникам.

По его словам, доллар разрушит существующую экономическую систему. Это, в свою очередь, приведет к массовому вложению активов в криптовалюты, поскольку они не контролируются правительствами.

Однако столь благожелательно к криптовалютам писатель относился далеко не всегда. В частности, еще недавно Кийосаки критиковал биткоин.

«Я торгую биткоинами. Но я не думаю, что это имеет какую-то ценность. Я просто играю в игру», — утверждал он.

13 сентября курс самой популярной криптовалюты мира биткоина снова стал расти. Стоимость одной расчетной единицы превысила отметку $22 тыс. Это произошло в преддверии объявления данных об уровне инфляции в США и обновления Ethereum.