Курс рубля укрепился к доллару и евро на Московской бирже

Курс рубля к вечеру вторника 13 сентября усилил рост по отношению к ведущим мировым валютам. Курс евро опускался в моменте до 59,775 расчетных единиц, котировки доллара падали на уровень 59,65 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По состоянию на 19:03 мск, курс доллара составляет 60,03 рубля. Котировки европейской валюты находятся на отметке 60,08 рубля. При этом российская валюта укрепилась к ведущим мировым на 0,36% и 1,19% соответственно.

13 сентября начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что снижение курса доллара ниже 60 рублей связано с глобальным падением индекса американской валюты (DXY) и ростом цен на сырьевые продукты, в том числе на нефть. В частности, стоимость североморской марки сырья Brent вернулась на уровень выше $90 за баррель.

В этой ситуации умеренное укрепление рубля вместе с валютами других развивающихся стран выглядит вполне закономерным. Однако до конца 2022 года американская валюта может укрепить свои позиции по отношению к российской, предположил эксперт. К концу декабря курс доллара может вернуться к отметке 65 рублей.