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В ЕК заявили об отсутствии готовности к введению потолка цен на российский газ

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Matthias Rietschel/AP

Еврокомиссия (ЕК) пока не готова внести предложения по введению потолка цен на газ из России. Об этом в ходе выступления на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает ТАСС.

«Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки», — сказала еврокомиссар.

Недавно британская газета The Guardian писала, что ЕС отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний.

Ранее Симсон заявила, что страны Евросоюза не смогли договориться о введении потолка на российский газ.

До этого министр по экологии Италии Роберто Чинголани сообщил, что три государства ЕС выступили за введение потолка цен для российского газа. При этом предложение о введении общего ограничения цен на газ поддерживают 15 стран ЕС, указал он.

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