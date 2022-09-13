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ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть в 2022 и 2023 годах

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Global Look Press

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2022 и 2023 годах на уровнях 3,1 млн и 2,7 млн баррелей в сутки соответственно. Об этом говорится в ежемесячном отчете картеля.

«Глобальный экономический рост приведет к устойчивому общему росту спроса на нефть на уровне 3,1 млн баррелей в сутки в 2022 году и 2,7 млн б/с в 2023 году. Увеличение мирового спроса составит до 102,7 млн б/с, что превысит показатель до пандемии COVID-19», — сообщается в докладе.

Рост спроса на нефть в 2022 и 2023 годах будет обусловлен восстановлением мирового рынка путешествий и увеличением транспортной активности. При этом страны Северной и Латинской Америки станут основными драйверами увеличения глобального сырьевого интереса. Кроме того, уже в 2022 году в странах-участницах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) произойдет рост спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в сутки — до 46,4 млн б/с, что также является высоким показателем, утверждают в ОПЕК.

13 сентября ОПЕК сохранила прогноз по росту добычи нефти России в 2022 году на 80 тыс. баррелей в сутки до 10,9 миллиона баррелей в день. В картеле также по-прежнему ожидают снижения уровня добычи жидких углеводородов в России в следующем году на 0,4 млн баррелей в сутки до 0,5 млн баррелей в день.

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