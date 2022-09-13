Объем депозитов в американских банках упал на рекордные $370 млрд

Во втором квартале американские банки зафиксировали рекордное снижение общего объема размещенных денежных средств как со стороны физических, так и юридических лиц. Уровень всех депозитов сократился на рекордные $370 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

«Депозиты в банках США сократились на рекордные 370 миллиардов долларов во втором квартале, что стало сильнейшим снижением с 2018 года», — говорится в материале.

По состоянию на 30 июня 2022 года, объем депозитов снизился до $19,563 трлн. Для сравнения, в марте этот показатель составлял 19,932 трлн. Однако столь существенное снижение размещенных вкладов не представляет для банковской системы США серьезной проблемы. Американские финансовые организации за два года коронавирусной пандемии нарастили объем депозитов на $5 трлн, утверждает WSJ.

Основной причиной сокращения уровня вкладов стало неоднократным повышение Федеральной резервной системы (ФРС) США базовой ставки рефинансирования. В таких условиях растет спрос на государственные облигации, так как выплаты по ним оказываются выше, чем по депозитам.

12 сентября аналитики американского финансового конгломерата Goldman Sachs Group Inc. заявили, что экономика США находится в лучшем состоянии, чем европейская. По мнению экспертов, производство Евросоюза почти гарантированно впадет в затяжную рецессию, в то время как у экономики Штатов еще остаются шансы на небольшой рост в ближайшие месяцы.