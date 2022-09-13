Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Стилисты перечислили самые модные головные уборы на осень-2022 13:48
Фанаты сравнили Гвен Стефани с Ким Кардашьян из-за образа на обложке Vogue 13:47
Замглавы Магнитогорска задержан по подозрению в получении взятки на 1,5 млн... 13:46
ТАСС: магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho могут закрыться в России... 13:46
Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах 13:45
В Госдуме предложили разблокировать Instagram*, так как он начал «хорошо себя... 13:45
Двое туристов из Нидерландов скончались после ужина в ресторане в Колумбии 13:44
Семин назвал Сперцяна и Захаряна драгоценными камнями РПЛ 13:43
Адвокат Корчаго заявил, что Дане Милохину может грозить административный арест... 13:42
Business Insider: Европа впадет в тяжелую рецессию из-за инфляции и ослабления... 13:41

Европарламент утвердит выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в четверг

close
100%
AP

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Трансляция пленарного заседания велась на сайте парламента.

Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи пройдет в четверг. Депутаты проголосовали за использование срочной процедуры.

Отмечается, что проекты резолюций по срочной процедуре имеют приоритет по рассмотрению по отношению к остальным вопросам повестки.

Ранее Еврокомиссия предлагала выделить Украине помощь в размере 5 млрд евро. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла в Twitter. По ее словам, ситуация на Украине требует полной поддержки Европы.

Средства пойдут на покрытие «неотложных расходов» Украины, включая выплату зарплат и пособий гражданам. Пакет помощи является частью плана, который Еврокомиссия анонсировала в июне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть