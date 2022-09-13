Европарламент утвердит выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи в четверг

Депутаты Европарламента большинством голосов поддержали выделение макрофинансовой помощи Украине в размере 5 млрд евро. Трансляция пленарного заседания велась на сайте парламента.

Финальное голосование по предоставлению Украине макрофинансовой помощи пройдет в четверг. Депутаты проголосовали за использование срочной процедуры.

Отмечается, что проекты резолюций по срочной процедуре имеют приоритет по рассмотрению по отношению к остальным вопросам повестки.

Ранее Еврокомиссия предлагала выделить Украине помощь в размере 5 млрд евро. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла в Twitter. По ее словам, ситуация на Украине требует полной поддержки Европы.

Средства пойдут на покрытие «неотложных расходов» Украины, включая выплату зарплат и пособий гражданам. Пакет помощи является частью плана, который Еврокомиссия анонсировала в июне.