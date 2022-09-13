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ФТС: в РФ чаще всего завозят поддельные игрушки, парфюм, одежду и электронику

Заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин в рамках Восточного экономического форума рассказал РИА «Новости», какие поддельные товары ввозят в Россию чаще других, используя схему параллельного импорта.

По его словам, чаще прочих товаров в РФ попадают поддельные детские игрушки, одежда, парфюмерия и электроника.

«Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии, конечно. С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров», — пояснил Ивин.

Он добавил, что чаще всего такие товары попадают в мелкие магазины и на рынки. Крупный бизнес «старается такими вещами не заниматься».

Замглавы ФТС сказал, что покупка техники по параллельному импорту не представляет опасности, если товар оригинальный.

Ранее сообщалось, что бренд Nokia закрывает свое подразделение в России.

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