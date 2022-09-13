Bloomberg: грядущая зима станет для руководства Европы испытанием на прочность

Основной задачей для лидеров стран Евросоюза (ЕС) к наступлению зимы станет донесение до населения «суровой правды» об энергетическом кризисе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Главной задачей для лидеров Евросоюза этой зимой будет донести до населения суровую правду о том, что безболезненного выхода из энергетического кризиса не существует, не потеряв при этом доверие 450 млн человек», — отметили в публикации.

По данным издания, речь идет о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить план по сокращению потребления электричества на 15%, разделив расходы и увеличив поставки топлива не из России. Также, скорее всего, ЕС придется увеличить финансовую поддержку нуждающимся, отказавшись от своих интересов в энергосфере. При этом каждый источник энергии будет иметь значение на фоне закрытия предприятий и угрозы замерзания домохозяйств.

В Bloomberg указали, что, согласно последним опросам, европейцы все еще поддерживают оказание помощи Украине и выступают за сохранение антироссийских санкций. Однако число поддерживающих это все же сократилось по сравнению с показателями в марте и апреле. Это связано с тем, что тарифы на электроэнергию резко выросли.

12 сентября старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза написал в своей статье, что европейские страны могут вернуться в средневековье из-за долгосрочного энергетического кризиса, в который они вступили. По его словам, новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран как, например, Боливия.