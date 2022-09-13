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В России задумались об экономии на этикетках продуктов

Росстандарт допустил частичное исчезновение данных о сроке годности с этикеток продуктов

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Global Look Press

Для экономии чернил на упаковках продуктов возможно сократить объем информации на этикетках, которая сообщает о сроке годности продукта — такой шаг допустили в Росстандарте, сообщает «РБК».

Как отмечается, на этикетках может быть сокращена информация о месте производства, а также указание, где на упаковке расположены данные о сроке годности товара — имеется ввиду надпись типа «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».

Таким образом, Росстандарт ответил на поручение вице-премьера Виктории Абрамченко ведомству рассмотреть просьбу бизнеса о сокращении размеров этикетки продуктов.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» назвал законопроект партии ЛДПР об обязательном нанесении на бутылки с алкоголем иллюстраций с последствиями алкоголизма «абсолютно недееспособным».

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