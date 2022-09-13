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Генпрокурор Краснов поручил всем своим подчиненным решить проблему с аварийным жильем в РФ

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СК РФ/РИА «Новости»

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил всем прокурорским работникам приступить к активному решению проблем, связанным с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья, в связи с тем, что в новом или отреставрированном жилье нуждаются 1,2 млн россиян. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Краснов призвал коллег защищать как нуждающихся в улучшении жилья, так и тех, кто его строит. Кроме того, надзорщиков попросили проверять, совершали ли чиновники-нарушители преступления по статьям «халатность» и связанным с коррупционной деятельностью.

Сотрудникам прокуратуры поручено контролировать исполнение как федеральных проектов, так и региональных, в том числе планирование ассигнований на соответствующие расходы из бюджета.

«На каждый случай неисполнения должностными лицами своих обязанностей, повлекший существенное нарушение прав граждан, интересов общества или государства, как считает Игорь Краснов, прокуроры должны реагировать проверками, по результатам которых инициировать «уголовно-процессуальную» оценку действий или бездействия чиновников», — пишет газета.

В конце августа премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Правительство РФ запускает новую программу расселения аварийного жилья, которая ускорит снос или реконструкцию домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет, до 1 января 2022 года.

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