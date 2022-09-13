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Россиянам сообщили о выплате за долгий брак

Доцент РЭУ Иванова-Швец рассказала о выплате за празднование «золотой свадьбы»

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kino-teatr.ru

Денежную выплату от властей могут получить те, кто отметил «золотую свадьбу». Но правило действует не для всех россиян, а лишь для жителей 19 регионов. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ » Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

При этом каждый регион устанавливает сам свои нормы и правила.

На премию могут претендовать пары, которые состояли в браке 50 лет и более. Речь идет только о зарегистрированном браке. В дальнейшем пары получают премии каждые 5 или 10 лет.

Другие условия варьируются в зависимости от субъекта. Так, в Санкт-Петербурге за каждый прожитый вместе год получают по тысяче рублей и юбилярам выдадут 50 тысяч рублей.

В Калужской области общая выплата — 4,5 тысячи рублей за все прожитые 50 лет.

Отмечается, что выплата носит уведомительный характер, то есть супруги должны обратиться с заявлением в органы соцобеспечения.

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