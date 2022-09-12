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Посольство Турции проверит кампанию за введение санкций против турецких банков на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Посольство Турции на Украине проверяет сведения о проводимой в стране кампании за введение санкций в отношении турецких предпринимателей и банков, сотрудничающих с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, слова которого приводит ТАСС.

«Недопустимо, чтобы какая-либо страна вводила или призывала к введению санкций против Турции», — сказал Челик, добавляя, что они «следят за этой ситуацией», и турецкий посол в Киеве «изучает ее».

Как обратили внимание в СМИ, из-за того, что Турция отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, на Украине началась агитация по введению ограничительных мер против турецких бизнесменов и банков. Сообщается, на этом фоне был обнародован список руководителей турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank с фотографиями и призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц.

Ранее бывший турецкий посол Тугай Улучевик призвал вызвать украинского посла в Турции в МИД в связи с начавшейся в Киеве агитационной кампанией. Он отметил, что этот вопрос должен быть тщательно изучен, но, если сайт с указанной информацией действительно связан с Министерством иностранных дел Украины, турецкий посол в Киеве должен запросить соответствующие данные.

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