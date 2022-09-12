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СЦК: в страны с низкими доходами отправили лишь менее трети вывезенного с Украины продовольствия

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Vadim Ghirda/AP

Страны с наименьшим уровнем доходов получили лишь менее трети продовольствия, которое было экспортировано с Украины с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по итогам работы с 1 августа.

Как говорится в документе, 28% грузов было отправлено в государства с уровнем доходов ниже среднего: Египет (10%), Иран и Индию (5%), Судан и Кению (2%), Джибути, Ливан, Сомали и Йемен (1%). 27% грузов поступило в страны со средним уровнем доходов — Турцию (19%), Китай (8%), Болгарию (менее 1%). А 44% грузов получили государства с высоким уровнем доходов — Испания (13%), Нидерланды (8%), Италия (7%), Южная Корея (5%), Румыния (4%), Франция, Греция, Ирландия и Израиль (1%).

Всего за период с 1 августа по 12 сентября с Украины было вывезено 2,7 млн тонн продовольствия, из которых 53% грузов составила кукуруза, 23% — пшеница, 12% — продукты переработки подсолнечника, 6% — ячмень, 5% — рапс, 1% — соя, указал СЦК.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все зерно, вывозимое с территории Украины в рамках соглашения между Москвой, Киевом и Анкарой, в итоге было направлено в Европу, а не в развивающиеся страны.

По его словам, развивающиеся страны получили только два судна с продовольствием с Украины. Российский лидер отметил, что западные страны касательно этого вопроса продолжают действовать «как колонизаторы».

В конце июля сообщалось, что Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

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