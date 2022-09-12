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Перевозчик предупредил о возможном сокращении в России чешских самолетов L-410

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России может сократиться парк чешских легкомоторных самолетов L-410, которыми пользуются региональные авиалинии, особенно для полетов в труднодоступные места. Об этом сообщает авиакомпания «Сибирская легкая авиация» по итогам конференции «Сохранение летной годности парка воздушных судов типа L410».

В мероприятии приняли участие представители Уральского завода гражданской авиации, который выпускает самолеты L410, а также генеральные директора и главные инженеры различных авиакомпаний, поставщики и представители авиационно-промышленного сообщества

В компании отметили, что в условиях санкций перевозчикам, которые используют зарубежную технику, не удастся поддерживать ее летную годность.

«В настоящее время полностью прекращены как техническая поддержка со стороны разработчика, так и обновление технической документации. В существующих условиях необходимо быстро реагировать на ситуацию», — подчеркнули в «Сибирской легкой авиации».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что на расширение производства самолетов МС-21 направят около 15 млрд рублей, и еще 25 млрд на поддержку системы организации воздушного движения.

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