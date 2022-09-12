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Mash: производитель сигарет Chapman отказался от поставок в Россию

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Производитель сигарет из Германии Chapman отказался поставлять свою продукцию в Россию — на заводе в Любеке запретили загружать российские фуры. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«По нашей информации, на заводе в Любеке внезапно запретили загружать русские фуры. Мол, санкции и вообще курить вредно. И пока хипстеры на районе бегают по табачкам в поисках любимых сигарет, поставщики ищут решение ситуации», — говорится в публикации.

Отмечается также, что небольшие российские магазины стали закупать ограниченный ассортимент сигарет этого бренда через Казахстан и Киргизию, но их качество значительно хуже. Также издание сообщает, что крупные сети сумели организовать параллельный импорт через Белоруссию, однако из-за этого сроки поставок увеличились, объемы сократились, что привело к повышению цен.

Ранее фонд «Круг добра» заявил, что увеличение сроков поставок лекарств на фоне санкций, введенных западными странами против России, является серьезной проблемой. В фонде заявили, что это угрожает стабильному обеспечению пациентов лекарствами и непрерывности терапии.

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