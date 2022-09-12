Песков рассказал о взаимодействии «Газпрома» и Siemens по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компания «Газпром» непосредственно взаимодействует с компанией Siemens по вопросу ремонта турбин для «Северного потока».

«Насколько я понимаю, «Газпром» находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин», — сказал он.

При этом, как отметил Песков, работа Siemens в этом направлении сейчас ограничена санкциями.

Пресс-секретарь добавил, что конкретную информацию лучше запрашивать в самом «Газпроме».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев счел подход Siemens к ремонту турбин «Северного потока» неприемлемым.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

При этом сотрудники Siemens, присутствовавшие при проверке, подтвердили повреждения и подписали заключение. Всего обнаружены три дефекта, которые делают невозможным дальнейший безопасный транзит газа.