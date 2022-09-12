В Кремле рассказали, спровоцирует ли иск «Нафтогаза» к «Газпрому» прекращение поставок

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, может ли иск «Нафтогаза» к «Газпрому» спровоцировать полное прекращение поставок российского газа.

«Очень много всего непредсказуемого, и мы не беремся гадать, как [иск «Нафтогаза» к «Газпрому». — «Газета.Ru»] отразится на общих поставках. Украина уже отключила один трубопровод поставок в Европу. Поэтому какие решения будут дальше предпринимать в Киеве, даже страшно предположить», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» анонсировала новый иск против российской государственной энергетической компании «Газпром» из-за несвоевременной оплаты транспортировки топлива по украинской территории.

Украинская компания направила обращение в Международный арбитражный суд. «Нафтогаз» требует от «Газпрома» деньги за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.