Украина хочет уменьшить дефицит госбюджета до $3 млрд в месяц в 2023 году

Украинские власти собираются сократить дефицит госбюджета с $5 млрд до $3 млрд в месяц в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс».

«Понимаем, что надо, чтобы дефицит госбюджета был порядка $3 млрд на месяц»,— отметил Шмыгаль.

По его словам, в 2022 году международная поддержка помогает покрыть до 40% расходов бюджета Украины. При этом в сентябре поступит кредит от Евросоюза в размере $5 млрд, а уже в октябре будет $3 млрд в виде гранта.

Он добавил, что уже ранее обсуждал с канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен то, как должен завершиться этот год, и возможности финансирования на следующий.

5 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, а также по цифровизации экономики.

До этого в Telegram-канале издания «Страна.ua» появилась информация о том, что в общий фонд государственного бюджета Украины в августе 2022 года поступило 204,6 млрд гривен, из которых 109,7 млрд — это помощь западных стран в виде грантов.