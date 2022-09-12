Основное продовольствие в Польше подорожало почти на четверть в августе

Цены основных продовольственных товаров в августе в Польше выросли на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчете «Индекса цен в розничных магазинах», проведенного исследовательским центром UCE Research и Высшей банковской школой.

В августе больше всего подорожало подсолнечное масло. Рост цен на этот продукт составил 73,2%. Маргарин вырос в цене на 58,4%, сливочное масло — на 45%. Также рост цен зафиксирован на муку (37,9%), рис (29,9%), корм для собак (48%) и кошек (36%). Мясо же подорожало на 26%, а сыр — на 39%.

В публикации указали, что в мае рост цен на основные продукты был на уровне 17%, а в июне уже рост составил 18%. Еще больше цены выросли в июле (18,6%).

Там также добавили, что рост цен связан с ситуацией на Украине, сложностями в поставках, подорожанием электроэнергии, а также с ростом стоимости импорта.

7 сентября польский Совет по денежно-кредитной политике, который является органом Народного банка Польши, поднял базовую процентную ставку в стране до 6,75%. В последний раз базовая процентная ставка в республике находились на этом уровне на рубеже 2002 и 2003 годов.