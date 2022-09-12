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Минэк захотел найти способ для рассрочки таможенных пошлин на импорт семян на полгода

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Depositphotos

Минэкономики прорабатывает возможность рассрочки на полгода по таможенным пошлинам на импорт семян и средств защиты растений (СЗР). Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на полученную информацию от участников совещания, проходившего в Минсельхозе.

Инициаторы идеи рассрочки считают, что эта мера должна способствовать стабилизации цен на семена и СЗР. В Минэкономики также рассчитывают, что получатели льгот возьмут на себя обязательства, чтобы сдерживать цены. При этом в ведомстве подтвердили наличие такой инициативы, но от дальнейших комментариев воздержались.

Однако представители рынка СЗР оказались против такой инициативы. По их мнению, такое нововведение идет вразрез политике импортозамещения и доктрины продовольственной безопасности страны. Речь идет о том, что такая мера может служить лишь поддержкой для зарубежных компаний.

Источники на рынке посчитали, что отсрочка платежей вряд ли поможет снизить стоимость СЗР и семян, так как импортеры все равно будут платить сборы через полгода. Кроме того, возникают сложности при получении банковской гарантии. Речь идет о том, что такие гарантии выдаются под 10%, что делает льготы по таможенным пошлинам совсем бессмысленной.

В конце августа «Российская газета» со ссылкой на участников рынка писала, что в результате резкого сокращения экспорта сельхозпродукции российский внутренний рынок рискует столкнуться с опасным переизбытком зерна и пшеницы.

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