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Пенсионерам рассказали, почему нельзя соглашаться на срочный трудовой договор

Доцент Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию

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Depositphotos

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина посоветовала пенсионерам при увольнении в связи с выходом на пенсию не переходить на срочный трудовой договор. Об этом пишет агентство «Прайм».

Если работник хочет завершить трудовую деятельность и уйти на пенсию, указала специалист, то он может не дорабатывать обязательные дни. По законодательству, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, который указан в заявлении на увольнение.

При увольнении в связи с сокращением, пенсионеру обязаны выплатить выходное пособие. Но, если сотрудников переводят на срочный трудовой договор, то в таком случае компенсации не будет.

Ранее Минфин России предлагал передать россиянам в собственность их пенсионные накопления. Как пишут «Ведомости», предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений внесли в ходе стратегической сессии по развитию финансового рынка в правительстве 30 августа министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

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