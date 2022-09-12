Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Карпин одержал шестую победу над «Спартаком» во главе... 00:58
РИА «Новости»: перебоев с электроэнергией и связью в Донецке нет 00:42
Тренер «Ростова» Карпин заявил, что абсолютно не был уверен в победе... 00:38
Пушилин: союзные силы уже «вгрызлись» за окраины Артемовска 00:27
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5 00:25
Главный тренер «Спартака» Абаскаль объяснил поражение «Ростову»... 00:19
В ОП заявили, что спецслужбы Украины вербуют россиян в соцсетях и призывают... 00:03
Российский блогер Хасбик подписал контракт с UFC 11.09.2022, 23:51
Земан организует круглый стол по энергетике с участием властей Чехии 11.09.2022, 23:49
«Ювентус» в компенсированное время вырвал ничью... 11.09.2022, 23:48

Дипломат США рассказал, что поможет Европе справиться с энергетическим кризисом

WP: дипломат США заявил, что единство Европы поможет ей пережить зиму

close
100%
Michael Sohn/AP

Администрация Байдена считает, что единство поможет европейским странам справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал европейское единство ключевым фактором успеха Украины в ходе боевых действий. Он выразил уверенность, что новые меры, рассматриваемые Евросоюзом, и шаги, предпринимаемые США, помогут смягчить последствия роста цен на энергоносители.

По данным издания, ЕС уже предпринял важные шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов. Европейская комиссия попросила страны — члены Евросоюза обдумать и другие меры, включая налог на непредвиденные расходы для некоторых производителей энергии, ограничение цен на российский газ и сокращение потребления энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил, что Россия готовится к «решительной энергетической атаке на всех европейцев» этой зимой. По его словам, единственный способ дать отпор — это оставаться едиными в отношении санкций, ограничивающих доходы Кремля от нефти и газа.

Ранее сообщалось, что страны ЕС снизили темпы закачки газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть