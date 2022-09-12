Дипломат США рассказал, что поможет Европе справиться с энергетическим кризисом

Администрация Байдена считает, что единство поможет европейским странам справиться с энергетическим кризисом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал европейское единство ключевым фактором успеха Украины в ходе боевых действий. Он выразил уверенность, что новые меры, рассматриваемые Евросоюзом, и шаги, предпринимаемые США, помогут смягчить последствия роста цен на энергоносители.

По данным издания, ЕС уже предпринял важные шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов. Европейская комиссия попросила страны — члены Евросоюза обдумать и другие меры, включая налог на непредвиденные расходы для некоторых производителей энергии, ограничение цен на российский газ и сокращение потребления энергии.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе предупредил, что Россия готовится к «решительной энергетической атаке на всех европейцев» этой зимой. По его словам, единственный способ дать отпор — это оставаться едиными в отношении санкций, ограничивающих доходы Кремля от нефти и газа.

Ранее сообщалось, что страны ЕС снизили темпы закачки газа.