Полная остановка экспорта российской нефти за рубеж нанесет серьезный ущерб экономике Соединенных Штатов Америки. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на оценку представителей Белого дома и аналитиков США.

«Хотя представители Белого дома не считают, что рецессия в Европе обязательно вызовет рецессию здесь (в США), полное прекращение экспорта российской нефти нанесет серьезный ущерб экономике США», — говорится в материале.

Издание написало, что в случае продолжения экспорта российской нефти на мировые рынки и сокращения лишь подачи газа в Европу, эффект для экономики США, скорее всего, будет минимальным. Такая ситуация даже может снизить мировой спрос на топливо и помочь американским компаниям, которые добывают природный газ. В результате в США сократится инфляция.

На этой неделе пресс-служба финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовала данные, согласно которым выручка России от экспорта природных ископаемых видов топлива, включая продажи нефти, угля и газа, с февраля 2022 года достигли €158 млрд. В период с 24 февраля по 24 августа 2022 года основным покупателем российских энергоресурсов стал Евросоюз.

В начале сентября директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что США оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.