Запад совершил серьезную стратегическую ошибку, наложив многочисленные санкции на Россию. Такое мнение выразил экономист и старший научный сотрудник американского исследовательского Института Катона Стив Ханке на своей странице в Twitter.

«Российский «Газпром» будет получать платежи за газ из Китая в рублях и юанях, отказываясь от евро. <…> Еще одна стратегическая цена санкций», — написал Ханке.

По мнению научного сотрудника Института Катона, ограничительные меры западных стран все больше сближают Москву и Пекин.

На этой неделе пресс-служба государственной энергетической компании «Газпром» сообщила, что российский энергетический холдинг и китайская нефтегазовая корпорация CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай.

В начале сентября руководитель отделения изучения стратегических вопросов Института Куинси Джордж Биб сообщил, что попытки США подорвать российскую экономику и изолировать Москву от мирового сообщества с целью заставить страну прекратить спецоперацию на Украине, провалились.

До этого директор Китайского центра исследований энергетической экономики при Сямэньском университете Линь Боцян заявил, что Соединенные Штаты Америки оказались основным получателем выгоды от энергетического кризиса в Европе.