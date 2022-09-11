Авиакомпания Air Moldova остановила продажу билетов в Москву после запрета властей

Авиакомпания Air Moldova остановила продажу билетов на рейсы в Москву из-за введенного запрета Органа гражданской авиации. Об этом РИА «Новости» рассказала представитель компании Яна Зиду.

«ОГА издал операционную директиву, запрещающую национальным операторам выполнение полетов в воздушном пространстве РФ. Таким образом, авиакомпания «Air Moldova» не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинев-Москва, которые заявлены с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены», — сказала она.

Зиду отметила, что для оформления возвратов денег по уже приобретенным билетам пассажирам необходимо написать на электронную почту booking@airmoldova.md. Также в Air Moldova подчеркнули, что оставляют за собой право обратиться в суд.

«Авиакомпания свяжется с ОГА для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная Директива. В случае нерешения данной проблемы с Органом Гражданской Авиации оставляем за собой право обратиться в суд», — пояснила представитель компании.

Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика присоединилась к антироссийским санкциям запретив полеты в Москву. По словам Додона, это решение Кишинева создает только дополнительные трудности для граждан страны, которые хотят вернуться домой.